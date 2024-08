Ipiranguinha. Um passeio pelo bairro. O mais antigo de Santo André. O primeiro distante da estação. Cortado pelo Caminho do Pilar.

Escreveu o arquiteto: “Nesta foto da Praça Antonio Flaquer vê-se, à esquerda, os dois pavilhões da Têxtil Irmão Rocco, pertencente a meu pai e meus tios”.

Em seguida, a identificação de pontos básicos: a área do campo antigo do Palestra de Santo André, as casas operárias da pioneira Tecelagem Ipiranguinha, a Matriz, o instituto religioso.

A praça acabara de ser urbanizada naquela virada da década de 1950 para 1960.

PRIMÓRDIOS

O livro “Migração, Urbanismo, Cidadania” (PMSA, 1992) conta que o Ipiranguinha, em tempos idos, foi o nome genérico de uma área bem maior, hoje ocupada por bairros como as Vilas Assunção, Alzira, Flaquer, Dora, Santa Tereza, Itararé e Eldízia.

O Caminho do Pilar, vindo de São Bernardo em direção a Ribeirão Pires, cortava o velho Ipiranguinha, que podemos chamar de o primeiro bairro andreense.

A energia elétrica, no começo do século XX, chega graças à fábrica Ipiranguinha, ao tempo do coronel Justiniano José Seabra, sócio fundador da Silva Seabra Cia.

Coronel Seabra, citado como nome de rua na legenda de Euclydes Rocco, era sogro de Agenor Camargo, outro nome perpetuado em rua nesta área histórica de Santo André.

Crédito da foto 1 – Arte e divulgação: Euclydes Rocco

URBANISMO. Lindos gramados, bancos do jardim patrocinados pela indústria e comércio, as primeiras árvores, os postes de iluminação e o entorno identificado pelo arquiteto Euclydes Rocco: em destaque, os retratos do autor, o menino e o arquiteto consagrado, hoje também memorialista

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 12 de agosto de 1994 – Edição 8777

MANCHETE – Itamar volta a atacar equipe econômica.

Presidente da República pedia desculpas aos militares e dizia não poder atender à reivindicação do funcionalismo por causa dos limites impostos pelo Ministério da Fazenda naquele início do Plano Real.

EDITORIAL – Os primeiros debates entre os candidatos da região mostraram até agora um mar de decepções.

SAÚDE – Hospital de Beneficência Portuguesa de São Caetano realizava a primeira cirurgia angioplastia coronária da região.

A técnica substitui a operação convencional na desobstrução arterial.

É CAMPEÃO! – Corinthians Paulista conquistava o título da Copa Bandeirantes ao empatar com o Santos por 1 a 1 no Morumbi. No primeiro jogo, vitória corintiana por 6 a 3.

Com o título, o Timão garantia participação na Cipa do Brasil 1995.

Noite Cultural

O jogo de xadrez humano da cidade italiana de Maróstica.

Participação: tenor Felipe Menegat e pianista Andrea Liria Martins.

Quando: hoje, segunda-feira, dia 12.

Local: Pinacoteca de São Bernardo.

Endereço: Rua Kara, 105, Jardim do Mar.

Entrada franca.

EM 12 DE AGOSTO DE...

1904 – Reaberta a escola do sexo feminino da Estação de Ribeirão Pires, Município de São Bernardo.

1979 – Mauá realizava a I Festa da Carne Seca, com leilão de cabras e bodes e exposição de jumentos cedidos pelo radialista Zé Béttio. Local: pavilhões da Cerâmica Cerqueira Leite, na Avenida Barão de Mauá, 1.125.

HOJE

Dia Internacional da Juventude

Dia Nacional das Artes

Dia Nacional de Luta Contra a Violência no Campo e por Reforma Agrária.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje, no Estado de São Paulo, é o aniversário de Cananéia, fundado por Martim Afonso de Souza. O segundo mais antigo município do Brasil. O primeiro é São Vicente, também fundado por Martim Afonso de Souza.

Pelo Brasil: Anchieta (Espírito Santo), Cansanção, Central, Itambé e Valente (Bahia), Madalena (Ceará) e Prudentópolis (Paraná).

Santa Joana Francisca de Chantal

12 de agosto

Francesa (1572 – 1641). Irmã religiosa. Contemporânea a São Francisco de Sales.

Divulgação: Vatican News