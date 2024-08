J E F F... ...Coração de Estudante. Um showman entre nós. O rádio como nos velhos tempos. Reflexões. Emoção. Humor. E muitas histórias de vida...

Toda noite de sábado

Na Rádio ABC

Jeff coração de estudante

Ouço e me faz bem

Reflexões da vida

Verdades a iluminar

Ouvintes a participar

Notícias vão chegar.

Versos iniciais de uma canção escrita por Gustavo Cópia em homenagem ao programa “Show do Coração”.

O rádio emoção, reflexão, está de volta, mesmo que não seja em um auditório. Imaginem um programa de 60 minutos nas noites de sábado em que o comunicador faz reviver os tempos mágicos das Rádios Clube de Santo André, Emissora ABC, Cacique de São Caetano, Independência de São Bernardo. E tudo ao vivo.

Pois este programa existe. Chama-se “Show do Coração”. É apresentado por José Eliodoro Filho, ele mesmo, o “Jeff Coração de Estudante”, andreense nascido no Parque das Nações.

“Memória” foi conferir sábado passado. E saímos impressionados do estúdio com a performance do apresentador, pelo seu improviso e maneira de se comunicar. Ele não deixa a peteca cair. Como um maestro, rege o sonoplasta Gustavo Cópia, que responde com o “Tema da Vitória”, hino que conduz às vitórias de Ayrton Senna.

Aproxima-se setembro, quando a Rádio ABC completará 70 anos no ar. Das quatro emissoras pioneiras da região, só a ABC permanece fiel ao Grande ABC. Seria a grande oportunidade de a ABC produzir um show, como o fez quando do lançamento do livro “Programa de Auditório”, em 2000.

DE ‘A’ A ‘Z’,

O TIME DA ABC.

Este show dos 70 anos da ABC poderia reunir o “cast” da rádio num espaço como o revigorado Teatro Carlos Gomes: Adnel Ramos, Airton Marques, Antonio Vieira Filho, Clemente e Maurinho, Gean Nino, Ismael Alves, Janete Ogawa, Jeff Coração de Estudante, José Carlos Pereira, Júlio César, Marquitho Riotto, Miguel Casanova, Miguel Bezerra e Lázaro Reis, Milton Grenzi, Mimi Varela, Nanci Mendes, Paulinho 5J, Ramos de Albuquerque, Ricardo Leite, Rogério Surian, Saulo Lopes, Valdecir Mathioli, Vandi, Vicente de Paula, Vitor Neto, William Lago, Zé Lao e todos os demais. Obrigado, Pereira!

Foi esta sensação que “Memória” teve no sábado ao conhecer Jeff Coração de Estudante. Acompanhem. Hoje tem emoção no rádio.

Jeff Coração de Estudante

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81,9.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

DOBRADINHA. Gustavo Cópia e Jeff Coração de Estudante: reflexões de verdades do apresentador, que pode ou não ser a do ouvinte. Mas que faz pensar, faz...

NAS ONDAS DO RÁDIO

FOLCLORE.

A versão brasileira

Texto: Milton Parron

Segundo programa Memória sobre o folclore focaliza neste final de semana as manifestações folclóricas do Brasil, essencialmente as músicas e as danças.

Calango, rancheira, cururu, fandango, cantigas de rodas, toadas das Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Norte e Nordeste foram selecionadas;

Entre os artistas, Ely Camargo, Olga Praguer, Inezita Barroso, Narciso Correia, Pedro Chiquito e grupos folclóricos diversos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Pará.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Mês do folclore - II. Produção e apresentação: Milton Parron. Com as Olimpíadas, horário alternativo. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Sucesso de todos os tempos

Durante 40 anos Vicente de Paula manteve barraca em feiras livres de Santo André, consertando panelas, frigideiras, caçarolas. Agora faz rádio, duas horas por semana.

Pernambucano de Afogados da Ingazeira, veio jovem para São Paulo. No rádio, substitui o horário do consagrado Serafim Costa Almeida, criador do programa “Bandas de todas as bandas”.

O programa de Vicente de Paula segue linha própria. Além de sucessos musicais, abre espaço a variedades e curiosidades.

Produção e apresentação: Vicente de Paula. Hoje, sábado, das 17h às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82,9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 10 de agosto de 1994 – Edição 8775

MANCHETE – Fernando Henrique ultrapassa Lula.

Pesquisa do Ibope apontava 32% das preferências para o tucano e 28% para o petista. Os demais candidatos – Brizola, Quercia, Enéas e Esperidião Amin não iam além dos 5%.

EM 10 DE AGOSTO DE...

1899 - Antonio José de Almeida nasce na Hospedaria dos Imigrantes, em São Paulo. Memorialista. Fundou o clube de futebol Almeida Júnior, em Santo André.

1979 – Aramaçan comemorava seus 49 anos com baile de aniversário animado pelo conjunto musical Paiol.

Nota da Memória – O Paiol seria hoje chamado de banda. Afinadíssimo. Ao estilo bossa nova. Formado por jovens de São Bernardo, entre os quais Valdemar Negretti. Uma história a ser construída, por que não neste agosto que é o mês do aniversário oficial de São Bernardo?

HOJE

Dia Internacional do Biodiesel

Dia Internacional da Preguiça (Lazy Day)

Dia Mundial do Leão

São Lourenço

10 de agosto

Diácono e mártir. Morreu em 10 de agosto do ano 258.

Pintura: Mariotto di Nardo. Pintor italiano (1394–1424).

Divulgação: Vatican News