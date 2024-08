Obituário - 9 de agosto de 2024

SANTO ANDRÉ

Arlinda Furlan Bianchini, 90. Natural de Santo André. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Helena Amélia da Silva, 88. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Gonçalves de Oliveira, 86. Natural de Baixa Verde (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Galego Pires Leite, 85. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Ana Pereira dos Santos, 82. Natural de Boquim (Sergipe). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Pedro dos Santos, 80. Natural de Inajá (Pernambuco). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Marlene Lúcio Pinto, 79. Natural de Cedro (Ceará). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Maria Helena Leme, 75. Natural de Limoeiro do Norte (Ceará). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Bartholomeu, 73. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Mineo Kawakami, 71. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mariângela Santos Diniz, 70. Natural de Dumont (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Memorial Planalto.

Luiz Donizeti Crispim, 67. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Jardim Roseli, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Vera Lúcia Pinheiro da Silva, 65. Natural de Itambaracá (Paraná). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabiano Gibelli, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Mecânico. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eurismar Marques Alves, 49. Natural da Barra (Bahia). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Evanir Leandro Duci, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Luciano José da Silva, 45. Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

SÃO CAETANO

Maria Alavaski, 85. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Nirvana, em Atibaia (SP). Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marilena Fenaroli Patza Santiago, 66. Natural de São Caetano. Residia em Lauzane Paulista, em São Paulo. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sérgio Nunes Ferreira, 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Mario Carvalhal dos Reis, 90. Natural de Portugal. Residia no bairro Taboão. Dia 4, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Maria Moreira da Silva, 68. Natural de são José do Goiabal (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Freitas Araújo, 67. Natural de Bela Cruz (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Lauriene Lemos dos Santos, 36. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Severino Sebastião da Silva, 81. Natural da Lagoa dos Gatos (Pernambuco). Residia na Vila Eldízia, em Santo André, Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Sebastiana Rodrigues de Siqueira, 95. Natural de Santo André. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Nicolau Sanches, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Dois Melros, em Ribeirão Pires. Dia 3. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Mario Rogatti, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Terezinha Dorvalina de Jesus Dias, 61. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Brasilina Santos do Nascimento, 94. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Califórnia Paulista, em Rio Grande da Serra. Dia 3, em Ribeirão Pires. Colina dos Ipês, em Suzano (SP).