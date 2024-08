Dado Villa-Lobos: Tocamos 13 anos com a Legião Urbana e estamos em juízo há 26

O músico Dado Villa-Lobos voltou a falar sobre uso do nome Legião Urbana durante participação no Conversa com Bial na quarta-feira, 7, com Marcelo Bonfá e André Frateschi. O apresentador relembrou que STJ abrandou a lei de propriedade de marca e Dado e Bonfá hoje podem se apresentar com o nome Legião Urbana - a marca pertence ao herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini. Apesar disso, os músicos optaram por assinar a turnê atual, As V Estações, com seus respectivos nomes.

Questionado por Pedro Bial, Dado esclareceu: "Isso remonta a quando o Renato partiu, em 1996. Na época, demos uma entrevista falando que a Legião tinha acabado. Em 2015, tivemos uma proposta de celebrar a banda e queríamos anunciar como Dado e Bonfá, da Legião Urbana. Isso fazia sentido pra gente. A questão foi revogada, a justiça protela... eu costumo dizer que a banda durou 13 anos e estamos em juízo há 26 (risos). Sendo que estamos justamente celebrando esse legado e nossas vidas".

Marcelo Bonfá brincou: "A gente sobe no palco, as pessoas gritam Legião, Legião e a gente fica assim, ó fazendo sinal de silencio com o dedo indicador", contou, rindo.

A turnê celebra os álbuns da banda Legião Urbana, As Quatro Estações (1989) e V (1991) e segue pelo País até novembro.