Dia de festa! Preta Gil ganha surpresa de aniversário em casa para iniciar comemorações dos 50 anos

Aniversariante do dia! Preta Gil completa 50 anos de idade nesta quinta-feira, dia 8, e as comemorações ao lado de pessoas especiais já começaram. Em seu Instagram, a cantora mostrou que passou a virada com amigos e familiares.

Em um vídeo publicado por seu grande amigo Gominho, ela aparece radiante e feliz com a surpresa.

Preta Gil também apareceu deslumbrante em uma postagem em seu Instagram fazendo uma reflexão sobre seus anos de vida:

08/08, meu dia mais que especial. Dia que celebro meu aniversário, esse ano os meus primeiros 50 anos. Uma vida real, bem vivida, com muitas dores, com muitas realizações, com muita garra, com muita luta, com muitas vitórias, com altos e baixos que me fizeram ser mais forte e ser quem eu sou hoje. Sigo em constante transformação! Me sinto renovada, feliz, iniciando um novo capítulo para os meus próximos 50 anos, escreveu.

O bolinho em casa é só o começo das comemorações. A cantora quer celebrar seus 50 anos de vida em grande estilo. Em entrevista ao jornal O Globo, ela conta um pouco sobre sua festa e diz:

- Chamei familiares de todas as etapas da vida, e gente nova também. Não são só amigos que ponho na lista. Coloco pessoas que também gosto e acho interessante. A partir das minhas festas também nascem amizades, contou.

A festa está programada para acontecer nesta quinta-feira e conta com 700 convidados. A reunião nada básica deve acontecer na Zona Portuária do Rio de Janeiro. Entre as atrações musicais estão confirmados nomes como Ludmilla, a banda Psirico, comandada por Márcio Victor, grande amigo de Preta Gil, e também os DJs Zé Pedro, Tamy Reis e Jude Paulla.