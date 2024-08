OMS convoca comitê de emergência para deliberar sobre varíola dos macacos

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocou uma reunião do Comitê de Emergência da entidade para definir se o avanço da Mpox (varíola dos marcados) representa uma emergência de saúde de preocupação internacional.

Em coletiva de imprensa, Tedros informou que, no último mês, cerca de 50 casos da doença foram registrados em países vizinhos à República Democrática do Congo. A nação africana já enfrentava distintos surtos do vírus há décadas, mas a incidência do patógeno parece estar avançando internacionalmente, segundo o dirigente. "Parar a transmissão exigirá uma resposta abrangente, com as comunidades no centro", disse.