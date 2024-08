Mãe de suposta filha de Neymar Jr. conta que criança está preparando um presente de Dia dos Pais para jogador

Gabriella Gáspar, de 45 anos de idade, contou, em conversa com a colunista Fábia Oliveira, que a filha Jázmin Zoé, dez anos de idade está preparando um presente de Dia dos Pais para entregar a Neymar Jr.. Segundo a modelo húngara, o jogador é pai biológico da criança.

- Jázmin fez um presente. Como todos os anos, porque sei que 11 de agosto é o Dia dos Pais no Brasil, conta a modelo.

E continua:

- É uma pulseira artesanal. Além disso, presentes coletados ao longo desses 10 anos, completa Gabriella, que também revela que sua filha quer entregar o presente pessoalmente ao suposto pai.

A modelo diz ter se relacionado com o jogador em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em 2013, quando a seleção brasileira foi jogar um amistoso no país. Gáspar ainda fala sobre semelhanças de sua filha e a família de Neymar.

? Minha filha é 100% o Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador]. As semelhanças entre minha filha e ele são óbvias. Mavie [filha de Neymar Jr. com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando bebê, explica Gabriella.

A modelo move um processo contra o jogador e, segundo informações do Balanço Geral, já realizou o exame de DNA. Caso confirme a paternidade, Gabriella pede uma pensão alimentícia de 160 mil reais além do pagamento da pensão referente aos dez anos da menina.

Neymar já é pai de Davi Lucca de 12 anos de idade, Mavie de dez meses de vida e a recém-nascida Helena.