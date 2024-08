Após nova internação, Lulu Santos recebe alta hospitalar

Notícia boa! Como você viu, Lulu Santos foi internado novamente após apresentar sintomas de dengue no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro. Mas na noite da última quarta-feira, dia 7, a assessoria de imprensa do cantor publicou um comunicado oficial atualizando o estado de saúde dele.

Lulu recebeu alta na última terça-feira, dia 6, e aliviou os fãs que estavam preocupadas sem informações sobre o cantor:

Informamos a alta médica do cantor Lulu Santos, recebida ontem (06/08). O artista passa bem e está em sua casa, em repouso, aguardando os resultados dos exames complementares.

Eles também informaram que os próximos shows serão remarcados por conta do repouso do cantor:

Em função da ordem médica de repouso, os próximos shows de Campina Grande/PB (09/08) e João Pessoa/PB (10/08) terão de ser reagendados. Novas informações sobre datas serão compartilhadas nas nossas redes sociais e informações sobre reembolso podem ser feitas através destes e-mails.

Por fim, a equipe disse que as apresentações a partir do dia 17 de agosto continuam mantidas e agradece o carinho dos fãs:

A apresentação de Barítono em Salvador/BA, no dia 17/08, segue mantida, assim como os futuros shows. Contamos com a compreensão de vocês e agradecemos o carinho dos fãs.