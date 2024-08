Restaurant Brands International tem lucro líquido de US$ 399 milhões

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, registrou lucro líquido de US$ 399 milhões no segundo trimestre de 2024 - o equivalente a US$ 0,88 por ação -, maior do que o ganho de US$ 351 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 8. O lucro atribuível a detentores de ações ordinárias somou US$ 280 milhões entre abril e junho.

Em termos ajustados, o lucro por ação no segundo trimestre foi de US$ 0,86, bem abaixo do consenso de US$ 1,18 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita avançou para US$ 2,08 bilhões no trimestre, de US$ 1,76 bilhão um ano antes, mas também ficou bem aquém do consenso da FactSet, de US$ 2,88 bilhões.