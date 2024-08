Lula faz reunião ministerial no Palácio do Planalto nesta quinta-feira

A agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para esta quinta-feira, 8, tem só um compromisso: uma reunião ministerial às 9 horas no Palácio do Planalto. A expectativa é que o encontro vá até o final da tarde.

Em reuniões ministeriais, Lula convoca todo seu primeiro escalão para fazer cobranças e dar instruções.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), dessa vez o presidente deverá orientar seus ministros sobre como proceder nas eleições municipais. Também deve cobrar entregas de obras e outras ações do governo federal.

Em reuniões menores ou individuais, a cobrança do presidente da República por entregas tem sido constante.

Lula costuma dizer publicamente que o primeiro ano de seu governo foi de semear, e que agora é hora de colher os frutos do trabalho de 2023.

O presidente da República precisa ganhar o máximo de popularidade possível nos próximos meses para ajudar seus aliados a obterem mais votos nas eleições municipais, marcadas para seis de outubro.

As últimas pesquisas de opinião indicaram que as avaliações positivas do trabalho de Lula estão aumentando entre o eleitorado.