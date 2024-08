Lucro líquido ajustado da Embraer cresce 50,6% e atinge R$ 415,7 milhões

A Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 415,7 milhões no segundo trimestre de 2024. O valor representa alta de 50,6% em relação ao mesmo intervalo de 2023 e reverte o prejuízo de R$ 63,5 milhões reportado nos três primeiros meses deste ano.

O Ebitda ajustado da companhia somou R$ 995,5 milhões entre abril e junho, cerca de 37,5% maior do que um ano antes. Com isso, a margem Ebitda ajustada ficou em 12,7% ante 11,4% no segundo trimestre de 2023.

A receita líquida consolidada de R$ 7,8 bilhões representou um aumento de 23% na comparação anual e de 76% em relação ao trimestre anterior.

Os destaques positivos foram a Aviação Comercial, com a receita totalizando R$ 2,913 bilhões, 26% maior ano contra ano, e Serviços e Suporte, que somou R$ 2,1 bilhões em receitas, alta anual de 25%.

Em Defesa e Segurança, a receita foi de R$ 982 milhões, 140% maior do que um ano antes. O aumento explica-se, especialmente, pelo maior volume do C-390 Millennium.

Na aviação executiva, as receitas totalizaram R$ 1,8 bilhão, uma queda de 4% comparado ao mesmo período de 2023, por conta do menor número de entregas e mix de produtos.