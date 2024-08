Braskem abre inscrições para projeto Qualidade de Vida

O projeto Qualidade de Vida da Braskem em parceria com o SESI é realizado desde 2018 e tem por objetivo à promoção da saúde e bem-estar de idosos com mais de 60 anos. A iniciativa, oferece atividades físicas adaptadas para melhorar a qualidade de vida dos participantes e fortalecer o vínculo com a comunidade local.





As vagas para o projeto Qualidade de Vida são destinadas a moradores dos bairros vizinhos ao Polo Petroquímico e hoje conta com 130 alunos, e está nesse momento com vagas abertas.





Além das atividades físicas, os encontros proporcionam algumas interações diferenciadas, nesse mês por exemplo os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto as operações e processos da companhia, proporcionando uma experiência imersiva e promovendo uma compreensão mais profunda sobre sua atuação. A programação incluiu palestras sobre os processos produtivos, as tecnologias e as políticas de saúde, segurança e meio ambiente, assim como algumas iniciativas de responsabilidade social promovidas pela Braskem na região. Os visitantes ainda tiveram a oportunidade de conhecer as áreas industriais e a sala de controle, onde todo processo foi guiado por ex-integrantes aposentados, que agregam muito com todo seu histórico de conhecimento e vivência nos processos.





As inscrições para o projeto ocorrerão presencialmente nos dias 06 e 07 de agosto, no ginásio da Braskem, localizado na Av. Presidente Costa e Silva, 1173, Parque Capuava, São André. Os interessados devem comparecer ao local no horário das 12h às 13h30.





Para se inscrever, é necessário ter mais de 60 anos, levar cópia do RG e CPF e comprovante de endereço e, a partir de 70 anos é necessário também apresentar exame clínico, as aulas acontecem duas vezes por semana, com uma hora de duração.





“Estamos animados em anunciar a abertura das inscrições para o projeto especial voltado para a saúde e o bem-estar dos nossos idosos. Esta iniciativa é um reflexo do nosso compromisso com a comunidade local e com a promoção de uma qualidade de vida melhor para todos”, comenta Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.