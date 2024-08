Luiz Fernando: ‘Surfar na onda do antipetismo não será uma boa’

O deputado estadual e candidato oposicionista à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira (PT), criticou os adversários Alex Manente (Cidadania), deputado federal, e Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB), que disputam a primazia do antipetismo na cidade. Teixeira considera que a eleição está “polarizada” entre ele, nome do campo progressista, e outros três representantes do bolsonarismo, incluindo nesse grupo também o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos). Porém, o parlamentar garante: “Surfar na onda do antipetismo não será uma boa escolha”.

“São Bernardo é uma cidade petista”, disse Teixeira, durante o podcast Política em Cena, transmitido nesta quarta-feira nas redes sociais do Diário. Para justificar sua afirmação, o prefeiturável lembrou que, em 2022, candidatos petistas foram os mais votados na cidade nas eleições majoritárias – Lula para a presidência da República e Fernando Haddad (PT) para o Palácio dos Bandeirantes.

“Morando, Manente e Flávia não perceberam a complexidade da situação de São Bernardo e só sabem falar do PT, como se o PT administrasse a cidade”, criticou Teixeira. “De um lado você tem três candidatos bolsonaristas, que apoiaram (João) Doria e Jair Bolsonaro (PL) em 2018 e (o governador) Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Bolsonaro em 2022. Do outro, você tem um petista, o único a manter relação com o governo federal. A divisão está muito clara”, disse.

Questionado por um espectador sobre as obras paralisadas deixadas pelo governo do prefeito Luiz Marinho (PT), antecessor de Morando, Teixeira atribuiu a culpa à crise econômica “criada por políticos que não aceitaram a reeleição de Dilma Rousseff”, o que reduziu a capacidade de investimento do governo federal e estancou repasses à cidade. “Ainda assim, Marinho foi o prefeito que mais entregou obras”, disse.

Teixeira atribuiu a crise na área da Saúde em São Bernardo à “falta de gestão” e ressaltou que esse foi um dos motivos que o fizeram escolher o ex-prefeito William Dib (PSB), médico e adversário histórico do PT, como postulante a vice. “Morando desmontou a Saúde. A crise não está restrita ao Hospital da Mulher. Outras mortes certamente estão ocorrendo porque os moradores não conseguem se tratar.”

O prefeiturável ressaltou que a cidade passa por processo de desindustrialização, com o fechamento de fábricas que se reflete em outros setores, como o comércio. “A Rota dos Restaurantes não existe mais”, lamentou. “Só nós temos a condição de reindustrializar a cidade, porque só nós dialogamos com o governo federal. Quando a Ford anunciou que deixaria a cidade (em 2019), o que o prefeito e o deputado federal, que eram amigos do Bolsonaro, fizeram? Nada. Só o que vi o prefeito fazer foi tentar vender o terreno”, acusou.

O petista também criticou a proposta de Alex de transformar São Bernardo em um hub logístico. “Os grandes galpões logísticos não produzem nada e são todos automatizados. Sabe quantos empregos esses galpões geram? Nenhum.” A entrevista completa pode ser conferida nos canais do Diário.