Garagem 131 chega em Santo André com novo conceito de atividade esportiva

A Garagem 131, nova empresa do Grupo 131 Crossfit, abrirá portas no Centro de Santo André na próxima sexta-feira (9). Localizada na Rua Lúcio Veiga, 53 da Vila Bastos, a rede que nasceu em São Bernardo tem como objetivo criar uma comunidade fitness unindo atividade física e bem-estar em um formato intimista e personalizado.

A unidade a ser inaugurada será liderada por Renato Trindade e Renan Gesca Murta, ambos profissionais de educação física certificados pela CrossFit para treinos de alta intensidade, além de outras modalidades esportivas como Yoga. Renato e Renan estarão à frente do projeto, tanto na administração quanto na contratação de novos profissionais.

A administração e gestão da rede prometem combinar práticas bem-sucedidas com um formato mais intimista e personalizado. "Na Garagem 131, vemos esse espaço como uma extensão da casa, onde tanto a equipe quanto os clientes podem usufruir do melhor momento do seu dia", afirma Trindade.

ESTRUTURA

A Garagem 131 contará com mais de 70 m² de área de treino, estacionamento no local, espaço kids e uma infraestrutura que inclui barras, pesos, bolas e outros equipamentos de alto padrão. Além das aulas regulares de treinamento funcional, inspiradas no CrossFit, o espaço também deverá oferecer aulas de yoga pela Universidade Internacional de Yoga, bem como clínicas especializadas em levantamento de peso olímpico (LPO) e ginástica voltada para treinos de alta intensidade.

De acordo com o head coach, Renato Trindade, o método da Garagem 131 é o resultado da integração de várias modalidades esportivas que trabalham a progressão das capacidades físicas e habilidades motoras. “Acreditamos que trabalhando desta forma podemos garantir a segurança dos alunos para gerar melhores resultados, uma vez que os treinos multidisciplinares trabalham a força muscular, a flexibilidade, o sistema cardiorrespiratório, a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade. Além disso, transforma o treino em algo mais dinâmico e divertido”, comenta.

FUNCIONAMENTO

O espaço terá como horários 7h e 8h da manhã, assim como 16h e 17h pela tarde. À noite, as aulas serão às 18h, 19h e 20h durante a semana. Aos sábados, o funcionamento será das 8h às 12h. Segundo Trindade, o espaço também abrirá eventualmente aos domingos para treinos funcionais e aulas de yoga, oferecendo flexibilidade para que todos possam participar.

A inauguração oficial está marcada para esta sexta (9), a partir das 20h, com demonstrações de treino, vivências e palestras sobre as modalidades oferecidas para todos os participantes.