Oficina de cinema para crianças e jovens abre inscrições em Santo André

Estão abertas as inscrições para a quarta edição da oficina gratuita de cinema para crianças e adolescentes ‘Pequeno Cineasta”. As aulas acontecerão às terças-feiras, de 20 de agosto a 5 de novembro, das 14h às 16h, na Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia) Aron Feldman, no Parque Jaçatuba. Para participar é preciso ter idade entre 8 e 15 anos.

Serão oferecidas 14 vagas por ordem de inscrição, caso haja mais interessados será feita lista de espera. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/PequenoCineasta2024.

Nos encontros, exercícios práticos com equipamentos profissionais possibilitarão aos alunos vivenciarem as etapas do processo de filmagem desde a criação do roteiro, decupagem, operação de câmera, luz, arte, direção, som e montagem, para então chegar ao grande momento: a experiência de assistir à própria obra. Ao final os alunos realizarão um curta metragem em formato digital, que será exibido em sessão para convidados da turma no Teatro Conchita de Moraes.

As aulas são ministradas pela própria idealizadora do projeto, que tem como objetivo dar voz às crianças e jovens, a cineasta e produtora Daniela Gracindo. Neta do icônico ator Paulo Gracindo – o Odorico Paraguaçu da novela “O Bem Amado!”. Daniela cresceu em meio ao teatro e ao cinema, e quando reuniu crianças e jovens no estúdio onde produzia um documentário sobre seu avô, percebeu que era o momento de colocar sua ideia em ação.

O projeto Pequeno Cineasta já formou mais de 50 turmas no Brasil e deu origem ao Festival Internacional Pequeno Cineasta, projeto que apresenta exclusivamente filmes realizados por crianças e jovens do mundo todo.