Silvia Abravanel revela que acredita ser reencarnação da cunhada de Silvio Santos

Silvia Abravanel sempre dá o que falar com suas declarações. E na última terça-feira, dia 6, não foi diferente quando ela participou do Podcast Paranormal Experience e contou casos diferentes que ocorreram no SBT - e com ela própria.

A apresentadora relatou alguns casos que aconteceram na emissora, falando que lá parece ter alguns estúdios assombrados, como o cinco e seis. No quinto estúdio, ela acabou vivenciando algo não muito normal:

- Eu estava trabalhando lá durante a madrugada com Adriane Galisteu e, no intervalo, ouvi claramente alguém me chamando pelo PA (sistema de comunicação interna). Perguntei à produção quem havia me chamado, mas eles disseram que ninguém tinha falado comigo. Tenho certeza do que ouvi. Todo mundo ficou olhando para minha cara sem entender.

Além disso, durante a conversa no podcast, Silvia disse que acredita ser a reencarnação de sua tia, após vidência de Chico Xavier:

- Eu tenho uma tia e eu não a conheci porque ela morreu com quatro anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos, do tipo de frequentar a minha casa. Essa coisa da parte espiritual é da vida dela. Um dia a minha avó resolveu perguntar sobre a filha dela, que era a irmã mais velha da minha mãe, que tinha morrido. O Chico falou: Ela está ali. E quem estava sentada naquela sala era eu, que estava brincando na sala. Minha avó falou: Ali onde?. E ele respondeu: A sua neta é a encarnação da sua filha. Minha avó falava que, quando eu era pequena, eu chamava a minha avó de mãe e a minha mãe de mãe Cidinha.