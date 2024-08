Glória Menezes vai a lançamento de livro de Boni de cadeira de rodas e reencontro emociona

Glória Menezes fez uma aparição pública de emocionar na noite da última terça-feira, dia 6. Ela compareceu ao lançamento do livro de Boni, que rolou no Rio de Janeiro, e teve um belo reencontro com o amigo.

A artista estava ao lado do filho, Tarcísio Filho, que a acompanhou no momento especial.

Reclusa desde a pandemia, a atriz de 89 anos estava em uma cadeira de rodas e posou com outros atores veteranos, como Antônio Pitanga e Fernanda Montenegro. Renato Aragão foi outro que deu muito carinho para a atriz, que está longe da TV desde 2020, quando participou da série Os casais que amamos, do canal Viva.

Lembrando que em agosto de 2021 ela perdeu o marido, o ator Tarcísio Meira, que morreu de Covid, aos 85 anos de idade. Atualmente, ela tem sido cuidada pelo filho e pela nora, Mocita Fagundes. O último trabalho da atriz em novelas foi em Totalmente Demais, de 2015.