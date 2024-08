Em Paris, Larisa Manoela tieta atletas olímpicos brasileiros e posa segurando medalhas de Rebeca Andrade

O coração verde e amarelo está cheio de orgulho! Larissa Manoela está em Paris acompanhando os Jogos Olímpicos de 2024 como madrinha do Time Brasil e não poderia estar mais encantada com a experiência. Nesta quarta-feira, dia 7, a atriz compartilhou uma série de registros tietando atletas que encontrou na Casa Brasil e até posando com medalhas olímpicas.

A artista começou exibindo um clique em que aparece toda sorridente ao lado de Rebeca Andrade. As duas exibiam as quatro medalhas conquistadas pela ginasta. A atriz também tirou um clique com a mãe da campeã. No álbum de fotos compartilhado no Instagram, Larissa ainda surge com Lorrane Oliveira, Flavia Saraiva, Julia Soares e Jade Barbosa.

E não parou por aí! A famosa seguiu se derretendo pelos representantes brasileiros e ainda fez questão de registrar o encontro com a jogadora de vôlei Carol Gattaz e os triatletas Miguel Hidalgo, Vittoria Lopes, Djenyfer Arnold, Manoel Messias. Para finalizar, também surgiu ao lado de Érika Coimbra.

Na legenda, declarou:

Um dia pra ficar guardado na memória e no coração. Diretamente do Brasil pra nossa Casa Brasil em Paris! Ser madrinha do Time Brasil é uma das maiores honras que eu já recebi. Muito grata por poder apoiar e estar pertinho dos nossos atletas! Em especial, nossas ginastas que deram um show absoluto nos Jogos Olímpicos 2024! Dindinha tá muito orgulhosa de vocês. Sigam brilhando, cuidando de si, fazendo o que vocês amam e levando a essência e energia que só o Brasil tem! Estamos muito mais do que bem representados.

Na última terça-feira, dia 6, Larissa havia publicado um vídeo do momento em que teve o encontro de milhões com Rebeca e deu um abraço bem apertado na atleta.