MEMOFUT. Pelé. Silvio Luiz. Verdades do futebol. Brasil x Argentina em livro.

Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. Já são mais de três anos sem futebol. A bola parou de rolar no nosso mais romântico estádio em 29 de fevereiro de 2020: 0 a 0 pelo Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras.

Veio a pandemia. O Pacaembu se transformou em hospital de guerra. Vieram as obras. No lugar de jogadores, operários. Enquanto isso, o Memofut não parou. Realizou reuniões online. E quando a covid-19 terminou, as reuniões do Memofut voltaram a ser realizadas no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol. Será assim amanhã, com a bela agenda da 166ª reunião.

Agenda do futebol

Texto: Alexandre Andolpho

Sábado, 10 de agosto de 2024.

8h30. Aquecimento, com café da manhã.

9h15. Comunicações iniciais, com Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut).

9h30. “O jogo secreto do Rei”, com Ademir Takara, bibliotecário do Museu do Futebol.

9h45. “Confira comigo no replay: Silvio Luiz, um profissional do rádio, TV e internet”, com Zeca Marques, livre-docente em Comunicação e Esporte pela Unesp.

11h15/11h30. Intervalo para café e foto.

11h30. “Pós-verdades do futebol - 2”, com Fernando Beagá, jornalista e mestre em Comunicação pela Unesp.

12h30. Lançamento do livro “O futebol brasileiro e argentino: desavenças e mútua admiração”, de Aristides Almeida Rocha.

13h. Encerramento.

RETROSPECTIVA. Historiadores do futebol reunidos na 164ª reunião do Memofut, em 8 de junho de 2024, com a presença do craque Elzo Aloísio Coelho (Inter, Atlético, Benfica e Palmeiras): no destaque, Elzo, que defendeu a Seleção Brasil na Copa do Mundo de 1986

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 9 de agosto de 1994 – Edição 8774

FÓRUM DA CIDADANIA – Realizado o primeiro debate com candidatos a deputado federal. Local: Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Entre os concorrentes, Celso Daniel (PT) e Silvio Minciotti (PSDB).

PALAVRA DO LEITOR – A professora Jurema Barreto de Souza confessou-me que está colecionando a coluna “A Campanha na TV”, de Paola Porto.

Valdecírio Teles Veras - Santo André

Sugestão da Memória – Prezado colega jornalista dos mil personagens, reunir seus artigos assinados por Paola Porto e Beppo Moratti daria um livro maravilhoso. Pense. “Memória” promete dar a maior publicidade.

ESPORTE NÁUTICO – Goiano é destaque no Paulista de Jet Ski. Douglas Carvalho vencia na categoria Free Style durante a primeira etapa do campeonato que levou duas mil pessoas à Represa Billings, em Riacho Grande.

Reportagem: Edélcio Cândido.

EM 9 DE AGOSTO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra) – Durante a noite de 25 de julho (de 1904) foram presos quatro indivíduos nesta localidade.

Foram todos soltos depois de terem pago cada um 6$200 réis de carceragem.

Não comentamos o fato; simplesmente o narramos como é de nosso dever.

Da Agência Navas – Petersburgo, 28. Foi lançada uma bomba contra a carruagem do Sr. W. K. Plehwe, ministro do Interior, cujo corpo ficou reduzido a pedaços. Idem os cavalos e o carro.

1979 – Chiquinho Palmério, em sua coluna “S”, aqui no Diário, publicava seis fotografias do jantar em homenagem a Antonio Vecchi, gerente regional do Banco Noroeste que estava se aposentando.

No jantar foi apresentado o novo gerente regional, Arari Aparecido de Almeida, descendente de uma das mais antigas famílias de São Bernardo.

O jantar realizou-se no Restaurante Binder. Hoje, o Banco Noroeste e o Binder são saudades.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Lembremos primeiro do Pai de todos nós.

Minhas lembranças saudosas de um pai presente e afetuoso. Gratidão.

E atenção para o início da Semana Nacional da Família e das vocações matrimoniais.

Parabéns a todos os pais.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

HOJE

Dia Internacional dos Povos Indígenas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Socorro e Elisiário.

Na Bahia: Ipupiara e Remanso.

E mais: Pedra Branca (CE) e Tapejara (RS).

Santa Edith Stein

9 de agosto

Ou Tereza Benedita da Cruz (Polônia, 1891 – Alemanha Nazista, 1942). Freira alemã morta no campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau.

Divulgação: Canção Nova