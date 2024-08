CINE LYRA. O olhar do cineasta. “O pau da missa”. “Trilhos do tempo”...

Naquele sábado, 20 de julho de 2024, Paranapiacaba voltou no tempo e na moda, ao reinaugurar um cinema de rua. Quando os cinemas de shopping-center fazem a festa, o Lyra do Alto da Serra vai na contramão da história e oferece a mesma emoção de quando, ano passado, reinaugurou o Monumental do Serrano.

O texto que se segue é de um cineasta do Grande ABC, Diaulas Ullysses, especial para “Memória”. Ele esteve lá. Tirou fotos. E testemunhou.

O renascimento

Texto: Diaulas Ullysses

Em 1903 nasce o Cine Lyra na Vila de Paranapiacaba dentro da sede da Associação Recreativa Lyra da Serra e em 20 de julho de 2024 no 23º Festival de Inverno de Paranapiacaba é reinaugurada essa importante sala de cinema de rua.

Na presença de autoridades de Santo André, houve uma comoção nas falas da atriz e adjunta de cultura Azê Diniz que emocionada disse: “...a gente tem motivo para comemorar e ter muito orgulho. Porque isso, hoje, o que é novidade, vai virar memória, vai virar história.”

Em meio às palmas a placa comemorativa foi descortinada.

As exibições ficaram com a ELCV – Escola Livre de Cinema e Vídeo através de seu coordenador André Okuma e a supervisão do diretor de Cultura Mario Matiello. Eles programaram uma diversidade de imagens e sons da vila, com o belo filme “O pau da Missa” de Jairo Costa e uma homenagem ao cineasta Diomedio Piskator (15/08/1958 – 05/12/2022) com seu filme “Trilhos do Tempo”.

A emoção ficou por conta da presença da amiga e professora Teresinha Missaci - que agradeceu muito a homenagem em nome da família dele.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Fotos: Diaulas Ullysses

SALA NOVA. No histórico espaço, a grande tela, as cadeiras perfiladas, todo o madeiramento: o retorno do cinema, a poucos metros do estádio do Serrano e a esperança de ter um dia os trens diários de passageiros interligando Santos a Jundiaí

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 7 de agosto de 1994 – Edição 8773

ENTREVISTA DA SEMANA. Plano Real é o eixo da campanha, dizia Bolivar Lamounier, do Instituto e Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (Idesp).

O plano dava mais consistência ao debate, levando os candidatos a discutir propostas concretas.

Entrevista a Dan Gedankien e Eduardo Luiz Correia, com foto de Nairo Barbosa.

ESPORTE – O Campeonato Paulista de Jet Ski começava a ser disputado no braço da Represa Billings, no Riacho Grande, reunindo pilotos em 11 categorias.

MEMÓRIA – Notícias do Aramaçan.

EM 8 DE AGOSTO DE...

1884 - Igreja de Paranapiacaba recebia, pela primeira vez, licença quinquenal para celebração de missas, segundo pesquisa de Wanderley dos Santos.

1944 - Decreto municipal 61 aprovava o loteamento Vila Vitória, em Santo André.

1959 - Orquestras de Silvio Mazzuca e Osmar Milani e os cantores Francisco Egidio e Sergio Lobo (Borelli), andreense que fazia sucesso na Rádio Gazeta, animavam baile promovido pelo Centro Acadêmico VIII de Abril, da Faculdade de Ciências Econômicas de Santo André.

1979 – Inaugurada a Casa do Albergado de Mauá, no Jardim Pilar, a primeira da região, que recebeu o nome de Jairo França, pai do delegado de polícia Ayrton Jairo França.

Em vida, Jairo França recolhia mendigos e bêbados das ruas, levando-os até sua casa onde dormiam, recebiam agasalhos e curavam as bebedeiras.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Alvinlândia e de Votuporanga.Em Minas Gerais, Conceição dos Ouros e Morro do Chapéu ¦ No Piauí, Campo Maior e Pio IX ¦ E mais: Muritiba (BA), Nova Trento (SC), Paracambi (RJ) e Pedra (PE).

HOJE

Dia Nacional do Controle do Colesterol

Dia Mundial do Pedestre

São Domingos de Gusmão

8 de agosto

(Espanha 1170 – Itália 1221). Fundou a Ordem dos Frades Predicadores ou Dominicanos, os "Irmãos Pregadores".

Ilustração: Colégio Rosário, de Curitiba