Na Alemanha, desabamento de hotel mata ao menos 2 pessoas; autoridades buscam sobreviventes

Duas pessoas morreram em Krov, na Alemanha, após o desabamento parcial de um hotel na noite de terça-feira, 6, e várias outras permanecem presas sob os escombros. O último andar do edifício, localizado próximo das margens do rio Mosela, desabou sobre o andar inferior por volta das 23 horas, informou a BBC News.

No momento do desabamento, 14 pessoas estavam dentro do hotel, disse a polícia local. Cinco pessoas conseguiram fugir ilesas, mas outras nove ficaram presas sob os escombros.

As operações de resgate estão em andamento com mais de 200 equipes de serviços de emergência no local, incluindo bombeiros, policiais, equipes de cães de resgate e médicos, aponta a emissora britânica.

De acordo com a mídia holandesa, uma mulher de 23 anos da cidade de Urk, na Holanda, e seu filho pequeno foram resgatados na manhã desta quarta-feira, 7, e levados ao hospital.

O seu marido foi resgatado posteriormente e sua condição ainda não é conhecida.

Moradores próximos foram instruídos a deixar a área devido às preocupações de que o prédio do hotel possa desabar ainda mais, informou a BBC.

Conforme relatado pela emissora local SWR, o edifício danificado na região do vale do Mosela - destino turístico popular, famoso por seus vinhedos e cidades antigas pitorescas - remonta aos anos 1600 e chegou a passar por reformas significativas na década de 1980, quando um andar adicional foi adicionado ao hotel, que agora tem dois andares.