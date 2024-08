Mari Gonzalez fala sobre recuperação pós-cirurgia: - Agora está tranquilo

Mari Gonzales está se recuperando após passar por uma cirurgia de troca de prótese de silicone recentemente. A apresentadora de 30 anos de idade usou suas redes sociais na noite da última terça-feira, dia 6, para falar sobre o processo de recuperação e mostrar a cicatriz pós-cirurgia.

- Não posso treinar ainda, mas a doutora liberou algumas coisas: esteira, bicicleta e fazer elástico. Estou vendo se eu já começo a me movimentar um pouco mais, contou Mari.

A influenciadora contou que faz a limpeza e a troca de curativos com frequência, e também disse que precisa fazer drenagem para ajudar na recuperação.

- Ainda estou com curativo, mas é bem pequenininho. Antes eu estava com dreno. Agora está tranquilo. Ainda tem que manter o curativo, trocar de dois em dois dias e fazer drenagem para recuperar mais rápido. Como não posso deixar de barriga para baixo, faço as coisas sentada, explicou.

Mari tem se mostrado confiante com os resultados e atenta às orientações médicas para garantir uma recuperação rápida.

Que ela esteja 100% em breve!