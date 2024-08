Bruno Gagliasso relembra noivado com Danielle Winits

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank receberam Danielle Winits como convidada no programa Surubaum e acabaram relembrando o passado amoroso que ela tem com o ator. Os dois viveram um romance no começo dos anos 2000.

Durante o episódio mais recente do Surubaum, que também contou com a presença de Paulinho Vilhena, surgiu o assunto recaída. Giovanna opinou que ter relações sexuais com um ex-companheiro após o término nem sempre pode ser uma boa ideia e Bruno rebateu que todo mundo já passou uma situação assim. Enquanto Danielle tentava lembrar se já fez algo similar, Ewbank contou que sabe de uma história:

- Eu lembro de uma de vocês, saiu em tudo quanto é revista. Saiu em todas as capas os dois no camarote.

Na época, o ator tinha apenas 21 anos de idade, enquanto Winits tinha 29.

- Nós éramos jovens, repetiu ele algumas vezes.

- Você era, respondeu Danielle.

Bruno ainda chegou a esclarecer para Paulinho:

- A gente foi noivo.

Em 2003, Bruno começou o namoro com Danielle. Inclusive, o amor foi tão intenso que eles chegaram a ficar noivos apenas nove meses após o início do relacionamento. No entanto, o noivado chegou ao fim em 2004, antes de eles subirem ao altar. O ex-casal foi flagrado tendo uma recaída no Carnaval de 2005 após decidirem se trancar em um depósito de bebidas durante o Desfile das Campeãs no Rio de Janeiro.