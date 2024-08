Integrante do PCC e autor de latrocínio contra PM é preso em Diadema

Um integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital), condenado por latrocínio contra um policial militar, foi preso na terça-feira (6) em Diadema, durante uma operação da Força Tática do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu quando a equipe realizava patrulhamento no bairro Campanário e avistou um homem em atitude suspeita em uma viela. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele teria tentado fugir, mas foi detido.

Segundo a polícia, ele apresentou versões contraditórias sobre sua identidade, tentando se passar por seu irmão. Em seguida, o homem confessou ser foragido do sistema prisional de Hortolândia, onde cumpria pena de 20 anos pelo crime de latrocínio cometido contra um policial militar em junho de 2014, no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo. Ele também admitiu ser membro do PCC.

O suspeito foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde a ocorrência foi registrada. O delegado de plantão determinou que ele permanecesse preso à disposição da Justiça.