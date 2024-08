Anchieta e Imigrantes registram lentidão no sentido SP

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), há lentidão na Rodovia Anchieta do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17, ambos os trechos no sentido São Paulo. Já na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito está carregado do km 18 ao km 14, também no sentido capital. A causa da lentidão é o grande fluxo de veículos.

INTERDIÇÕES NA ANCHIETA NO MÊS DE AGOSTO

A pista Sul da Via Anchieta passará por interdições nos dias 5 a 8, 12 a 15 e 26 a 29 de agosto, sempre das 20h às 05h. Durante esses períodos, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes. A subida será possível apenas pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

Além disso, aos sábados de agosto (dias 3, 10, 17 e 24), a pista Norte da Via Anchieta será interditada das 09h às 18h. Nesses dias, os motoristas poderão utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para descer ao litoral, enquanto a subida da serra será feita pela pista Norte da Imigrantes.

Essas interdições poderão sofrer alterações de acordo com as condições climáticas ou operacionais.

PROBLEMAS DE ILUMINAÇÃO EM TÚNEIS DA IMIGRANTES

Os túneis 13 e 14, localizados entre os kms 53 e 52 da Rodovia dos Imigrantes no sentido São Paulo, sofreram atos de vandalismo que afetaram a iluminação. A Ecovias informa que a iluminação já está parcialmente restabelecida e as equipes seguem trabalhando para normalizar a situação.