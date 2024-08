Treino no Sena é cancelado por poluição

O treino de reconhecimento das águas abertas (maratona aquática) de Paris-2024 foi cancelado por preocupação com a qualidade da água do Rio Sena. A decisão partiu da World Aquatics, entidade que administra os esportes aquáticos. O Brasil é o atual campeão na categoria feminina, com Ana Cunha. Este é o quinto cancelamento de atividades no rio desde o começo dos Jogos.