Grande ABC tem 1.033 alunos na disputa por vagas na Olimpíada de Matemática

Nesta quarta-feira, 1.033 alunos do Grande ABC disputam vagas na OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática). Os estudantes já venceram a medalha de ouro na etapa estadual e agora buscam a classificação para a fase nacional da disputa. No total, 16,5 mil alunos participam nesta quarta-feira (6) da prova classificatória.

O objetivo é chegar a 225 estudantes, que representarão a rede estadual na Olimpíada Brasileira de Matemática e contarão com aulas exclusivas para preparação para a disputa nacional. São Bernardo é o município da região com maior número de alunos, com 314. Na sequência aparecem Santo André (247), Diadema (202), Mauá (187), Ribeirão Pires (41), São Caetano (23) e Rio Grande da Serra (19).

Além de 225 medalhas de ouro para os estudantes com melhor desempenho, o Estado premiará outros 1.710 alunos com medalhas de prata e bronze nesta etapa. Com base nesse resultado, os medalhistas de ouro serão beneficiados com aulas online, ministradas por especialistas em OBM, conforme explicou o coordenador de olimpíadas da Educação, Roberto Serra Campos.

“Agora teremos nossos premiados do Estado. Diferente da segunda fase, que eram classificações por municípios ou regiões menores. Serão 1.935 alunos entre ouro, prata e bronze, divididos nos níveis 1, dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental, nível 2, dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e nível 3, do Ensino Médio”, disse Campos.

Os estudantes premiados com prata e bronze também terão acesso à plataforma.