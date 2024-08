Ação contra tráfico atinge três cidades do Grande ABC

A Operação Decurio da Polícia Civil, que contou com ações em Santo André, São Caetano e Mauá, além de outras 13 cidades no Estado, cumpriu ontem 20 mandados de prisão temporária e 60 de busca e apreensão. O objetivo é desmantelar uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, como a infiltração de integrantes da facção em cargos públicos.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), 13 pessoas foram de fato presas, e a Justiça bloqueou mais de R$ 8 bilhões das contas dos investigados. Além disso, 20 celulares, sete veículos, três armas de fogo, R$ 25 mil e US$ 4,6 mil, bem como relógios de luxo foram apreendidos.

Segundo a polícia, as investigações tiveram início após a prisão de uma mulher responsável por guardar drogas na região de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Os policiais descobriram que ela é esposa de um líder de uma facção criminosa e servia como meio de comunicação entre os integrantes presos com os que continuam nas ruas.

Por meio da apreensão de cartas, documentos e aparelhos eletrônicos, os investigadores identificaram diversos membros do bando e conseguiram os mandados expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Direitos da Capital.

No decorrer das investigações, as equipes descobriram um esquema estruturado, feito pela organização criminosa, para lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

Além disso, foi possível identificar um projeto de infiltração de integrantes da quadrilha nas eleições municipais, lançando candidatos aos cargos em disputa. Até o momento, ao menos uma servidora municipal foi identificada como membro do alto escalão do bando. Aproximadamente 400 policiais foram para as ruas para dar cumprimento aos mandados.