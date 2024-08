Novo documento revela que Justin Timberlake se recusou a soprar bafômetro antes de prisão

Mais detalhes do momento em que Justin Timberlake foi preso por dirigir embriagado. Segundo o jornal Daily Mail, o cantor se negou a fazer o teste do bafômetro três vezes e não quis assinar a decisão de ter se recusado.

Além de negar passar pelo teste e assinar o documento que prova a recusa, o policial que parou Justin decidiu aplicar outras técnicas. De acordo com o relato que o jornal teve acesso, Timberlake apresentava olhos avermelhados e forte cheiro de álcool.

Entre os testes alternativos aplicados no cantor ex-membro do *Nsync, estavam andar em linha reta por nove passos e levantar uma das pernas do chão e se equilibrar por 30 segundos. O artista, que está na europa com a turnê The Forget Tomorrow World Tour, falhou nos dois e foi encaminhado para a delegacia.