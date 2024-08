Globo deu-se ao luxo de abrir mão da experiência; novelas pagam caro

Quando aqui se fala em uma crise instalada na produção de novelas e que os seus resultados estão bem abaixo do que já foram, há quem considere um exagero. Só que não.

A verdade é que a audiência e a repercussão, principalmente, há muito não são as mesmas, a ponto de a Globo, em um apelo a “Vale Tudo”, buscar criar novamente o mesmo barulho do passado em torno de “quem matou Odete Roitman?”.

Um suspense que vai do primeiro ao último capítulo e agora, evidentemente, com um “assassino” diferente. E devemos entender, também, diante do cenário atual uma alternativa segura para as comemorações dos 60 anos. Tudo bem, mas é necessário ampliar a discussão sobre o assunto.

Considerar os erros cometidos e apressar suas correções, nunca esquecendo que novela é sempre um investimento caro. Tem que dar resultado.

A televisão, hoje vive seu pior momento, porque se deu ao luxo de abrir mão da experiência. No passado, a Globo fazia a transição de gerações, ensinando os mais novos através da experiência dos veteranos. A presunção ou a reinvenção da roda de alguns executivos nos levou ao que estamos vivendo hoje. Agora só cabe começar tudo de novo.

TV Tudo

Põe no papel

Afastar os mais experientes, aqueles que de fato deram certo, nas novelas ou em qualquer outro setor, e trocar por mão de obra mais barata, num primeiro momento, pode significar uma economia interessante.

Mas, no final, verifica-se que não. Sai bem mais caro.

Estreia

Nesta quarta, 22h30, o canal GNT tem a estreia do novo “Saia Justa”, com Eliana na sua apresentação.

O programa vem com várias mudanças em relação ao que existia, também a partir das participantes Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

Tecnologia

A produtora Casablanca vai marcar presença em todos os próximos lançamentos da parceria Record-Seriella, desde “Reis” a “Paulo, o Apóstolo”.

Entre os desafios, reproduzir uma Jerusalém de quase 3 mil anos atrás, incluindo o Tempo de Jerusalém. Tudo em computação gráfica e outras ações ainda mais modernas, recorrendo aos chamados “efeitos true lies”.

Movimentos

O Grupo Globo, internamente, tem promovido algumas movimentações bem importantes. Por exemplo, o canal infantil Gloob continuará no ar, exibindo desenhos, mas deixará de produzir programas.

Informa-se também que a Globo Filmes será extinta.

Chiadeira

O pessoal do “Tá na Hora” não ficou satisfeito com a redução de horário na Grande São Paulo e muito menos a reprise de “A Caverna Encantada” na sequência. Quase 2 pontos perdidos no primeiro dia.

Entende-se por lá que o SBT, como ferramenta de estratégia, está deixando de aproveitar a ausência de José Luiz Datena no “Brasil Urgente”, da Band.

Acima de tudo

Percebe-se claramente que “A Caverna Encantada”, independentemente de horário, não caiu na graça de muita gente.

E na vida das novelas é assim mesmo, se não pega logo no comecinho, depois fica muito difícil.

Bastidor

Juliana Paes, como a perigosa Bruna, líder de uma quadrilha de assaltantes, na série “Vidas Bandidas”, que estreia dia 21 no Disney+.

Rodrigo Simas, Thomás Aquino, Larissa Nunes, Maria, Tatsu Carvalho, Larissa Bocchino, Larissa Bracher e Murilo Sampaio também estão no elenco. Direção de Gustavo Bonafé.

Aquecimento

Diante do anúncio do Ministério das Comunicações sobre a chegada da TV 3.0, novo padrão da televisão aberta em 2025, a Cultura já promoveu devidas trocas no estúdio do jornalismo.

As câmeras Grass Valley LDX 80, que captam em resolução HD, saem para dar lugar às Grass Valley LDX 135, na resolução 4K e conexão IP.

Importante

A partir da atualização desta tecnologia, aí em se tratando da Cultura como de todas as outras, serão bem significativos os avanços.

Teremos melhorias na qualidade da captação, comunicação, retornos de sinais de vídeo e recursos 4K.

Especial

Para amanhã, quinta, está marcada a gravação de um especial do “Programa Silvio Santos”, comemorativo ao 43º aniversário do SBT.

Exibição no dia 18, véspera da data da inauguração.

Bate – Rebate

· Tainá Muller entrou para o elenco de “Mariana”, filme de Paulo Fontenelle...

· ... A trama retrata um romance adolescente nos anos 1980...

· ... Vanessa Gerbelli e Bia Brumatti vivem tia e sobrinha nesse longa.

· Licenciamento: uma marca de cadernos vai carregar os personagens da novela “A Caverna Encantada”.

· Mais garoto-propaganda de uma marca de carros elétricos que ator, Pedro Neschling reapareceu em “Renascer” no capítulo da última segunda-feira...

· ... Não é por nada, não, mas uma sequência que não recebeu o cuidado merecido.

· A edição especial de “Cabocla”, novela do Benedito Ruy Barbosa, estreia na Globo no próximo dia 26...

· ... Os sucessos do Benedito sempre merecem importantes espaços.

· Um telespectador do “Perrengue do Dia”, da Band, levou R$ 17.700 na promoção ‘Quem Som é Esse?’ na última segunda-feira...

· ... Gustavo, morador de Contagem-MG, acertou o som produzido por um estilete...

· ... No ar desde o dia 21 de março, a brincadeira mobilizou mais de 170 participantes de todo o Brasil em quatro meses e meio.

· A CNN Brasil, no sábado, alcançou a liderança em canais de News, na grande São Paulo, com os programas “Sinais Vitais” e “Viagem & Gastronomia”.

C´est fini

Movimento de grade - “Fica com a gente” será o título do programa do Edu Guedes, que vai estrear dia 12, com exibição das 10h30 às 11h50, na Rede TV!.

Na sequência, a vez do esporte com Ivan Moré até 12h30.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!