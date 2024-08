Bolsas de NY fecham em alta, com recuperação do sentimento após o tombo da véspera

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 6, em recuperação após ter sido duramente penalizados nas duas sessões anteriores. Investidores ponderam sobre os riscos de recessão nos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 0,76%, aos 38.997,66 pontos, o S&P 500 avançou 1,04%, aos 5.240,03 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 1,03%, aos 16.366,85 pontos.

Apesar dos temores relativos à economia dos EUA, agravados por dados de emprego na última sexta-feira, o Goldman Sachs prevê que a atividade americano continuarão se expandido e que os lucros

A previsão do Goldman Sachs é que a economia dos Estados Unidos continue a se expandir, e que os lucros das empresas americanas aumentem 8% em 2024 e 6% em 2025. Com isso, o banco mantém o preço-alvo do índice S&P 500 em 5.600 pontos para o final deste ano, um prêmio de cerca de 8% em relação ao nível atual.

Conforme o banco, ações cíclicas vem apresentando desempenho inferior ao do mercado em geral, mas não há sinais de que os negócios acionários estejam precificando uma recessão. "A recente rotação de cíclicas para defensivas tem sido uma das mais acentuadas na história recente", explica.

O índice VIX, conhecido como "termômetro do medo" em Wall Street, caia 27,92%, a 27,80 pontos perto do fechamento, depois de ter saltado a 65 pontos na máxima de ontem.

O CitiIndex observa que, após o Vix ter atingido níveis elevados, "a atenção dos investidores se volta para oportunidades de comprar nas quedas, prevendo uma reversão iminente para as quedas bruscas do mercado", isto é, os investidores buscam comprar ações a preços baixos durante os movimentos de baixa, esperando vender mais tarde por preços mais altos, lucrando com a diferença.