Luciano Huck cai de escada durante férias e vai parar no hospital

Luciano Huck surpreendeu seus seguidores ao revelar que estava no hospital na segunda-feira, 5. O apresentador sofreu um acidente doméstico durante suas férias ao lado da família.

Em suas redes sociais, ele explicou que caiu de uma escada e que estava no hospital para realizar um raio X na mão machucada.

No Instagram, o apresentador apareceu com roupas específicas para o exame. "Caiu na escada nas férias, agora estou com o Sandro, com roupa de chumbo para tirar um raio X", explicou, assegurando aos fãs que está bem.

Angélica publicou fotos em família durante as férias. "Nada melhor do que desconectar da rotina e se conectar com o que realmente importa: amor, risadas e momentos inesquecíveis. Explorando novos lugares, aproveitando cada instante e criando memórias que aquecem o coração", escreveu.