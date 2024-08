Despedida de Oswaldo Dias: ex-prefeito é sepultado em Mauá

O corpo do ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias (PT) foi sepultado na manhã de hoje (6). A cerimônia ocorreu às 10h00 no Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá. A presença de lideranças políticas e familiares marcou a despedida do político, que governou a cidade em três ocasiões.

Dias morreu na madrugada de ontem, aos 82 anos. Segundo pessoas próximas da família, o ex-chefe do Executivo lutava contra uma doença pulmonar e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini desde a última sexta-feira (2). A causa oficial da morte não foi divulgada.

Além dos familiares e amigos, estiveram presentes figuras políticas da região, como o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), e José de Filippi Júnior (PT), chefe do Executivo de Diadema.

“Oswaldo ajudou muitas pessoas. A história dele está marcada na cidade com três mandatos de referência para qualquer administrador. O legado dele ficará para sempre no município, e onde ele estiver será bem recebido”, disse Marcelo Oliveira.

Durante a cerimônia, foi observado um momento de grande respeito e homenagem. O caixão estava coberto com a bandeira do PT (Partido dos Trabalhadores), partido ao qual ele foi filiado durante toda a sua carreira política. Quando o corpo desceu à sepultura, os presentes entoavam "Oswaldo, presente", enquanto salva de palmas eram ouvidas.

Nascido em 13 de julho de 1942, em Guarani, na Zona da Mata de Minas Gerais, Oswaldo Dias se mudou para o Rio de Janeiro aos 20 anos antes de chegar em Mauá. Era metalúrgico até iniciar sua trajetória na vida pública e filiar-se ao Sindicato em 1979, após ser demitido da Limasa, em São Bernardo, durante a ditadura militar, quando a atividade sindical era severamente reprimida. Além disso, Dias passou pela Sherwin Williams e pela Firestone, em Santo André.

O político deixa a esposa Celma Dias, atual vice-prefeita, três filhos – Letícia, Leandro e Lilian – e dois netos.

(Colaborou Mariana Gutierrez)