Bolsas da Europa fecham majoritariamente em baixa, em contexto de instabilidade e varejo fraco

As bolsas europeias fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, 6, em um contexto ainda instável após a queda forte das últimas sessões diante de crescentes temores sobre a perda de fôlego da economia dos Estados Unidos. Apesar disso, o mercado de Londres teve a primeira alta em quatro pregões. Os mercados continentais seguiram pressionados.

Frankfurt voltou ao campo negativo no fim do dia, enquanto Paris, Milão, Madri e Lisboa encerraram os negócios em baixa. Os investidores reagiram ainda ao indicador decepcionante do varejo da zona do euro, que contribuiu para reverter ganhos iniciais.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,23%, aos 8.026,69 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em baixa de 0,10%, a 17.321,28 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,27%, a 7.130,04 pontos. As cotações são preliminares.

As bolsas europeias chegaram a perder força no meio da manhã após desaceleração dos ganhos nos futuros de Wall Street, na esteira da divulgação de dados da balança comercial dos EUA. Mas o comportamento mais firme das bolsas de Nova York ajudou os índices europeus a se recuperarem dos piores níveis do dia.

O noticiário macroeconômico regional foi outro fator que influenciou negativamente, após a divulgação da queda de 0,3% das vendas no varejo da zona do euro em junho ante maio, que frustrou a expectativa de analistas e levou o ING a considerar que "há motivos" para preocupações com o crescimento econômico do bloco nos próximos meses.

Em Londres, os papéis da Melrose, companhia fabricante de produtos para o setor aeroespacial, subiram 6,88%, recuperando-se de queda de mais de 7% na segunda-feira. Entre as mineradoras e empresas ligadas a commodities, a trading Glencore ganhou 0,26%, depois do tombo de 3,27% na segunda. A Anglo American caiu 0,16% e a Rio Tinto seguiu pressionada, perdendo 0,64%.

Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,60%, encerrando em 31.107,13 pontos. O PSI 20, de Lisboa, recuou 0,19%, aos 6.455,97 pontos. O Ibex 35, referencial de Madri, declinou 0,32%, aos 10.390,00 pontos. As cotações são preliminares.