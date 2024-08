Biden elogia escolha de Tim Walz como vice de Kamala Harris

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou a escolha do governador da Minnesota, Tim Walz, como vice de Kamala Harris na chapa democrata para concorrer a presidência em 2024. "A chapa Harris-Walz será uma voz poderosa para as pessoas trabalhadores e a classe média da América. Eles serão os defensores mais fortes de nossas liberdades e democracia", afirmou Biden, em publicação no X, antigo Twitter.

Ele pediu que "todos os democratas e americanos comprometidos com liberdade democracia e liderança da América no mundo" apoiem a chapa, frisando que este é o "momento para defender a democracia".

Biden afirmou conhecer Walz há duas décadas, durante sua carreira no Congresso dos EUA e como governador da Minnesota.

O presidente dos EUA classificou o governador como um líder "forte, efetivo e de princípios", destacando que, antes da carreira na política, Walz serviu por 24 anos no exército norte-americano.