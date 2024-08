Palantir registra forte crescimento com demanda por IA e tem lucro de US$ 134 milhões

A Palantir Technologies teve expansão anual de 55% em seu negócio de receita comercial nos EUA no segundo trimestre, maior do que o avanço de 40% do primeiro trimestre, graças à forte demanda por inteligência artificial (IA), de acordo com balanço divulgado no fim da tarde da segunda-feira, 5.

No trimestre, a Palantir garantiu receita total de US$ 678 milhões, 27% maior do que a de um ano antes e bem acima da expectativa do mercado.

Ainda no período, a empresa apresentou lucro de US$ 134 milhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires