Caio Blat revela que não gostou de comentário de Marcelo Serrado sobre seu pênis: Totalmente machista

Caio Blat revelou, através de uma entrevista para Folha de São Paulo, o que realmente achou da fala de Marcelo Serrado sobre suas partes íntimas. O comentário polêmico aconteceu durante participação da dupla no programa Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Serrado comentou sobre o pênis do colega de profissão, dizendo ter ficado impressionado com o tamanho do membro:

- Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E [estava] mole. Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda.

Em resposta, Caio disse:

- Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem irritante.