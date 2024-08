Nos EUA, furacão Debby leva cocaína avaliada em US$ 1 milhão para praia na Flórida

O furacão Debby levou mais do que ventos fortes e tempestades para a Flórida, nos Estados Unidos. Pacotes de cocaína que, somados, foram avaliados em cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,72 milhões) também chegaram à costa do país, disseram autoridades locais, marcando o caso mais recente de uma série de descobertas de drogas ao longo da costa da Flórida. As informações são da CBS News.

O fenômeno climático, que atingiu o Estado inicialmente como um furacão de categoria 1, até ser rebaixado para uma tempestade tropical, levou as drogas para a costa de Florida Keys - arquipélago de ilhas tropicais do Estado -, afirmou o chefe interino da patrulha de fronteira dos EUA, Samuel Briggs, nas redes sociais.

"O furacão Debby despejou 25 pacotes de cocaína em uma praia da Florida Keys", escreveu o agente, que também compartilhou duas imagens dos pacotes.

Segundo Briggs, o estoque de drogas, cujo valor de mercado é avaliado em cerca de US$ 1 milhão, foi encontrado por um "bom samaritano" que contatou as autoridades.

Conforme a CBS, pacotes de cocaína já foram encontrados em diversas ocasiões na costa da Flórida e proximidades, que não ficam longe dos centros de trânsito do Caribe para drogas traficadas da América do Sul para os EUA e Europa.

Em junho, velejadores recreativos na costa de Florida Keys encontraram embalagens de cocaína flutuando no oceano, disse Briggs.

No início do mesmo mês, mergulhadores encontraram 25 quilos de cocaína a cerca de 30 metros debaixo d'água em Key West. No dia seguinte, a mesma quantidade de cocaína foi encontrada na Ilha Dauphin, em Alabama.

Em maio, um banhista encontrou cerca de US$ 1 milhão em cocaína encalhada ao longo de Florida Keys, informou a CBS News Miami.

Já no ano passado, pacotes de cocaína avaliados em mais de US$ 100.000 foram encontrados em várias praias da Flórida.

Também em 2023, a prefeita da cidade de Tampa, Jane Castor, durante uma viagem de pesca com sua família, também encontrou pacotes de cocaína.