Causa da hospitalização de Zac Efron após acidente aquático é revelada por revista

Depois do baita susto que Zac Efron deu nos fãs ao ser hospitalizado após um acidente aquático, na Espanha, o motivo do ator ter sido levado às pressas para o atendimento foi revelado, de acordo com a revista People.

A notícia diz que uma fonte revelou que Zac ingeriu muita água, que foi para o pulmão, depois dele bater o peito no fundo da piscina ao dar um mergulho.

A fonte ainda conta que a segurança do local ajudou a tirar o ator da água após perceberem que tinha algo de errado. Ela continua e fala que Efron ficou atordoado no momento, e depois foi encaminhado ao hospital por precaução.

Eita! Que desespero!