Candidata do Novo em SP consegue liminar para participar de debate após filiação de Salles

A candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, conseguiu, na Justiça, uma liminar para participar do debate que será realizado pela Band no próximo dia 8. A decisão é do juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo.

Na decisão da noite desta segunda-feira, 5, Colombini apontou que o Partido Novo possui hoje cinco representantes no Congresso Nacional, conquistados após a filiação do deputado federal Ricardo Salles (SP) à legenda na última semana.

"O deputado federal Ricardo Salles obteve liminar no C. Tribunal Superior Eleitoral para desfiliação do Partido Liberal no dia 2 de agosto de 2024 e que já se filiou ao Partido Novo, restando apenas a regularização a referida filiação junto ao portal da Câmara dos Deputados", aponta o magistrado.

Com isso, segundo ele, o Novo alcançou o número mínimo de parlamentares para ter a presença assegurada nos encontros entre os pré-candidatos.

A emissora anunciou em suas plataformas que o debate contaria com a presença de Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). A emissora foi procurada mas ainda não se manifestou sobre a liminar do Partido Novo.

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na Band ocorre na quinta-feira, a partir das 22h30.