Morre Oswaldo Dias, três vezes prefeito de Mauá, aos 82 anos

O ex-prefeito de Mauá Oswaldo Dias (PT), que governou a cidade por três mandatos, morreu na madrugada de ontem aos 82 anos. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini desde a última sexta-feira. Segundo pessoas próximas da família, o ex-chefe do Executivo lutava contra uma doença pulmonar. A causa oficial da morte não foi divulgada. O político deixa a esposa Celma Dias, atual vice-prefeita, três filhos – Letícia, Leandro e Lilian – e dois netos.

“Mauá perde um de seus homens públicos mais importantes”, declarou ao Diário, nas primeiras horas do dia, o prefeito Marcelo Oliveira (PT), revelando que iria decretar luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito, que esteve à frente do Executivo de janeiro de 1997 até dezembro de 2004 e, depois, de janeiro de 2009 até dezembro de 2012 – Dias não concorreu à reeleição porque perdeu a disputa interna para Donisete Braga, que foi eleito.

Nos últimos anos, o petista participou de alguns eventos na Prefeitura e era um dos conselheiros mais requisitados – e mais ouvidos – por Marcelo Oliveira. Mineiro de nascimento, lavrador, metalúrgico e professor, Dias começou a escrever sua história na vida pública em Mauá ao ajudar a fundar o Partido dos Trabalhadores na cidade. Em 1992, foi eleito vereador. Quatro anos mais tarde, assumiu o Paço, sendo reeleito ao segundo mandato em 2000. Em 2004, conquistou a Prefeitura pela terceira e derradeira vez.

Algumas obra executadas por Dias em suas três gestões passaram a ser marca da cidade. Lideranças políticas atribuem a chegada do Mauá Plaza Shopping e o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel ao trabalho do então prefeito. “Oswaldo foi professor e 3 vezes prefeito de Mauá, responsável pela inauguração do Teatro Municipal”, lembrou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que abonou a ficha de filiação do mauaense ao PT.

Em 2018, Dias disputou sua última eleição. Ele tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas seus votos não foram contabilizados porque, às vésperas do pleito, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) manteve a impugnação do registro do candidato com base na Lei da Ficha Limpa. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo baseou sua denúncia na condenação do petista por improbidade administrativa quando era prefeito.

Oswaldo Dias presidiu o Consórcio Intermunicipal Grande ABC em 2000, enquanto exercia o segundo mandato como prefeito de Mauá.

BIOGRAFIA

Oswaldo Dias nasceu na Zona da Mata de Minas Gerais, na cidade de Guarani, no dia 13 de julho de 1942. Aos 20 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro e em seguida para Mauá.

Antes de entrar na vida pública, ele foi metalúrgico e filiou-se ao Sindicato em 1979, quando acabou demitido da Limasa, em São Bernardo – na época, o Brasil vivia sob ditadura militar e a atividade sindical não era bem vista pelo regime de exceção. Dias ainda trabalhou na Sherwin Williams e na Firestone, em Santo André.

A educação também contou com as contribuições de Oswaldo Dias, que era professor e lecionou em uma escola estadual em Mauá, após se formar em Geografia e Ciências Sociais.

Depois de ser velado no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, o corpo do ex-prefeito de Mauá vai ser sepultado na manhã de hoje, às 9h30, no Vale dos Pinheirais – Cemitério Parque & Crematório, localizado no bairro Jardim Primavera.

Lula relembra ‘diversas lutas pelo povo trabalhador’

A morte de Oswaldo Dias causou grande comoção entre lideranças políticas. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), exaltou em suas redes sociais o legado deixado pelo ex-prefeito. “Enfrentei, junto com o companheiro Oswaldo Dias, diversas lutas pelo povo trabalhador no (Grande) ABC, ainda nos anos 70 e 80, quando fizemos parte do Sindicato dos Metalúrgicos e, depois, nos primeiros anos de fundação do PT. (...) Meus sentimentos a Celma, seus filhos e netos, e admiradores pela perda do nosso companheiro.”

O passado sindical de Dias foi exaltado por diversas entidades. “Sua luta estará sempre presente nas ações em defesa de um mundo mais justo, solidário e de oportunidades”, declarou o presidente da CUT-SP (Central Única dos Trabalhadores de São Paulo), Raimundo Suzart.

O Diretório Estadual do PT em São Paulo homenageou, em nota oficial, o legado de Oswaldo Dias. “Gratidão por todo seu compromisso com o partido e com as causas sociais e populares.” A direção do PT de São Bernardo manifestou pesar e solidariedade. “Oswaldo Dias dedicou a sua vida na luta por um mundo mais justo, igual e fraterno, tendo dado grande contribuição na fundação e construção do Partido dos Trabalhadores, ao movimento sindical e especialmente ao povo de Mauá, que viu nas suas administrações a transformação da cidade”, disse o diretório, também por meio de comunicado oficial.

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), demonstrou tristeza em rede social. “Companheiro que lutou muito pelo avanço do Grande ABC. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos”, escreveu em seu Instagram.

Políticos dos mais variados partidos lamentaram a morte do petista. O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), também lamentou a morte do mauaense. “Oswaldo foi uma figura importante na política do (Grande) ABC e deixou um legado de serviço público e dedicação à cidade de Mauá. Nossos sinceros sentimentos à família e amigos. Que ele descanse em paz.”

A ex-ministra, ex-prefeita e candidata a vice-prefeita da Capital, Marta Suplicy (PT), também se manifestou nas redes sociais. “Lamento muito a morte do ex-prefeito Oswaldo Dias! Era incansável na luta por justiça social! Foi uma pessoa sempre muito gentil, e sabia se posicionar como poucos para defender os seus pontos de vista.”

Velório lota ginásio de esportes inaugurado por petista