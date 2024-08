SAI registra pontos de lentidão no sentido São Paulo

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registra pontos de lentidão na manhã desta terça-feira (6) no sentido São Paulo. Segundo informações da concessionária Ecovias, na Via Anchieta, o tráfego está congestionado do km 13 ao km 10 e do km 22 ao km 17. Já na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas enfrentam lentidão do km 16 ao km 14.



Atualmente, o SAI opera em esquema 5X5, o que significa que a descida para o litoral é feita pela pista sul tanto da Via Anchieta quanto da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra acontece pela pista norte de ambas as rodovias.