Expectativas e câmbio, se persistentes, serão devidamente incorporados por Copom, diz ata

A ata do mais recente encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 6, destaca que os movimentos recentes de alguns dos condicionantes para a dinâmica de inflação, incluindo a taxa de câmbio e as expectativas, foram amplamente debatidos. O documento enfatiza que esses movimentos, se persistentes, serão devidamente incorporados pelo colegiado em seu cenário.

Na última semana, o BC optou por manter a Selic em 10,50% ao ano.

"Observou-se que, se tais movimentos se mostrarem persistentes, os impactos inflacionários decorrentes podem ser relevantes e serão devidamente incorporados pelo Comitê. Em função disso, o Comitê avaliou que o momento é de acompanhamento diligente dos condicionantes da inflação e de maior vigilância perante um cenário mais desafiador", diz a ata.