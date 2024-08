Jogador da Espanha é vítima de racismo após vaga na final do futebol em Paris-2024

A alegria de Samu Omorodion com a classificação da Espanha sobre Marrocos na semifinal do futebol masculino na Olimpíada de Paris-2024 deu lugar à tristeza depois do atacante ter sofrido racismo nas redes sociais.

Na redes social (antigo Twitter), Omorodion postou emojis de pinguins seguidos de risadas após a partida como forma de provocação ao lateral marroquino, que normalmente comemora seus gols imitando a ave.

Foi então que o espanhol foi alvo de racismo. Torcedores do Marrocos não aceitaram a provocação e invadiram as redes sociais de Omorodiom com emojis de macaco.

A postagem foi apagada pelo atacante na sequência, mas os ataques racistas continuaram mesmo assim, com emojis de macaco aparecendo em publicações também do Instagram.

Finalista olímpica, a Espanha decide a medalha de ouro contra a França, na sexta-feira, a partir das 13 horas (horário de Brasília).