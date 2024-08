André do Viva oficializa chapa para concorrer ao Paço andreense

André Ribeiro (PRTB), conhecido como André do Viva, oficializou nesta segunda-feira a candidatura à Prefeitura de Santo André em convenção partidária realizada na sede do canal Viva ABC. Integra a chapa como vice o advogado Marcelo Diniz, do mesmo partido.

Em vídeo, o comunicador ressaltou a decisão tomada pelo partido. “Marcelo Diniz, obrigado por ter aceito esse desafio para a gente poder contribuir para a cidade”, destacou.

O advogado exaltou o próprio trabalho e agradeceu: “É uma honra, algo muito diferente na minha vida. Há mais de 20 anos colaboro muito com a cidade.”

Com a chapa formada, André compartilhou como quer construir sua candidatura até o primeiro turno das eleições, em 6 de outubro. “É um time simples, mas eu acredito sempre que Davi pode sim derrotar Golias. Sem estrutura, sem fundo partidário, mas com muita vontade”, disse.

André disputou as eleições em 2022 como deputado federal e obteve 21.114 votos.