Fernando Marangoni e a biruta de aeroporto

Coerência ideológica não é o forte dos políticos brasileiros. Ainda assim, o cavalo de pau aplicado pelo deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) na pré-campanha à Prefeitura de Santo André se destaca no mar de contradições que é o exercício do poder no País. Em apenas quatro dias, o parlamentar deixou a coordenação do grupo que pretendia eleger Luiz Zacarias (PL), que se diz o representante na cidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, maior símbolo da direita no Brasil, para mergulhar de cabeça, indicando a própria mulher, Fabiana, à vaga de vice na chapa encabeçada por Eduardo Leite, hoje no PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas até dias atrás no PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, paradigma da esquerda nacional. Nem biruta de aeroporto em dia de vendaval muda de direção tão rápido...

BASTIDORES

S.Caetano? Não vi...

O vereador Caio Salgado (foto), líder da bancada do PL na Câmara de São Caetano, apresentará na sessão desta terça moção de repúdio a professora que teria agredido estudante em unidade de ensino em... Irati, no Paraná. “Alegar que não houve intenção de maltratar, mas sim de conter a aluna, é uma desculpa inaceitável e sem sentido”, argumenta o parlamentar. Recentemente, vídeo que viralizou nas redes sociais mostrava comportamento muito similar de servidora no trato com crianças em unidade escolar são-caetanense, mas o episódio local parece não ter indignado o parlamentar governista.

Queridinho

O ex-vereador Rafael Demarchi (sem partido) recebeu tratamento de celebridade do candidato a prefeito Marcelo Lima (Podemos) na solenidade realizada nesta segunda-feira à noite na Associação dos Funcionários Públicos que confirmou a sargento Jéssica Cormick (Avante) como candidata a vice. Ambos se aproximaram depois que o Novo puxou o tapete de Demarchi, impedindo sua candidatura ao Paço, para se entregar ao grupo do prefeito Orlando Morando (PSDB). “Infelizmente, por um golpe, um partido político tirou dele o sonho de disputar a eleição e se tornar prefeito de São Bernardo”, declarou Marcelo, antes de chamá-lo ao palco, onde foi bastante aplaudido.

Bombou!

A convenção partidária que homologou o vereador Tite Campanella (PL) candidato a prefeito de São Caetano, e Regina Maura Zetone (PSD) candidata a vice, reuniu no domingo muita gente na Câmara e em seu entorno. No entanto, até mesmo observadores próximos ao grupo governista garantiram à coluna que o público era composto majoritariamente por comissionados da Prefeitura. Muitos só estavam ali para aparecer na foto e garantir a permanência nos cargos. Servidores municipais também foram convidados – alguns, apesar de contrariados em sair de casa em pleno domingo, marcaram presença.

Presente

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, em recente visita a Santo André, garantiu não ter a intenção de entrar em “bola dividida” nas eleições municipais no Grande ABC, dando a entender que iria ficar afastado da campanha nas cidades cujas disputas tendiam a ser mais polarizadas, foi figurinha carimbada nas convenções da região, que se encerraram nesta segunda. Ele gravou vídeo endossando apoio para quatro candidatos a prefeito: Flávia Morando (União Brasil) em São Bernardo, Tite Campanella (PL) em São Caetano, Atila Jacomussi (União Brasil) em Mauá e Guto Volpi (PL) em Ribeirão Pires.

Entrevista

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, candidato a prefeito de São Bernardo pelo PT, participa nesta quarta do podcast Política em Cena, apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez e transmitido ao vivo, a partir das 19h, pelo portal e pelas redes sociais do Diário.