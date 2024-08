Dia dos Pais gera expectativa de movimento alto em churrascarias

As churrascarias do Grande ABC apostam que no domingo os filhos vão tirar os pais de perto do fogo e levá-los para almoçar fora de casa. Os estabelecimentos esperam que o movimento cresça entre 60% e 70% na comparação com um fim de semana comum. O otimismo é tanto que estimam crescimento de 10% na comparação com o Dia das Mães, quando são comuns as filas nas portas.

De acordo com o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), dos 33 mil estabelecimentos na Região, 36% são distribuídos entre churrascarias e restaurantes. O presidente da entidade, Beto Moreira, disse que faz parte do espírito do brasileiro comemorar em datas festivas. “Por isso, reforçamos a qualidade e variedade das nossas casas na região e incentivamos o consumo local em benefício do desenvolvimento do setor e da Região”, reforçou.

A D’Brescia Churrascaria está se preparando para a data. O proprietário Edival Spricigo, o Faxa, afirma que o Dia dos Pais é considerado a segunda melhor data no ramo, atrás apenas do período do fim do ano. As churrascarias são os estabelecimentos mais procurados para o almoço de domingo com os pais. O ticket médio de gasto é estimado em R$ 210 para o tradicional rodízio de carne.

Faxa diz que no domingo a projeção é atender 860 pessoas na unidade de São André, superior às 780 que celebraram presencialmente no Dia das Mães. “Nos últimos quatro anos, temos notado essa inversão de preferência.”.

Antevendo a demanda, o empresário já se prepara com o aumento de 20% a 30% no efetivo em todo o grupo. Atualmente, ele emprega 280 pessoas nas quatro churrascarias da rede. Além de Santo André, tem uma em Guarulhos e duas na Capital.

Além de aumentar a contratação, Faxa também se planejou com as compras antecipadas. “O meu pedido já está garantido, cerca de 9.000 quilos de carne para todas as casas. É que na semana que antecede a data há uma sobrecarga nas vendas”, adiantou.

BRASIL

Cerca de 79% dos estabelecimentos do setor de bares e restaurantes esperam faturar mais com as vendas no Dia dos Pais em comparação a igual data do ano passado. Para 65% deles, o aumento poderá ser de até 20%. É o que revela pesquisa feita entre os dias 22 e 29 de julho com 2.005 empresários de todo o País pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

Setenta e oito por cento dos empreendimentos pretendem abrir no Dia dos Pais. A sondagem aponta também que, em relação a um domingo comum, 57% dos empresários preveem aumento de até 20% nas vendas. Do total de consultados, 7% afirmaram esperar expansão entre 21% e 30%, enquanto outros 7% mostraram-se mais otimistas, prevendo crescimento no faturamento superior a 30%.

O responsável por conteúdo da Abrasel, José Eduardo Camargo, disse que, apesar da expectativa de aumento de vendas, 60% das empresas operaram sem lucro em junho, englobando 36% que se mantiveram equilibradas e 24% que registraram prejuízo.

Em julho, esse número de estabelecimentos no prejuízo caiu para 24%. No total, 40% das empresas estão com dívidas em atraso.

Com ABr