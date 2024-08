Lisa Kudrow revela assistir Friends como consolo após morte de Matthew Perry

Para sempre amigos! Lisa Kudrow, a eterna Phoebe, disse que maratona a série Friends para relembrar de Matthew Perry, o querido Chandler Bing. Em entrevista à The New York Times, a atriz revelou que não tinha visto a história emblemática antes de perder o colega de cena.

A atriz relatou que sente falta do amigo, que morreu em outubro de 2023. Por isso, decidiu a assistir o seriado icônico para trazer as lembranças de Matthew de volta:

- Honestamente, não pude assistir antes porque é muito embaraçoso assistir a si mesmo. Mas se eu fizer isso por Matthew, tudo bem. Isso tem sido muito útil, disse Lisa.

Além disso, a autora de Smelly Cat, contou um pouco sobre como ela vê atualmente a sua personagem tão marcante:

- Ela tinha o sorriso mais genuinamente feliz no rosto. Tão inocente, tão esperançoso e tão feliz que me fez chorar. O que também me faz sentir uma pessoa louca, disse a atriz sobre sua personagem, Phoebe.

Esse elenco arrancou boas risadas do mundo inteiro! Que saudades né?