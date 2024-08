Rebeca Andrade fatura quase um milhão de reais nas Olimpíadas de Paris

Ela é o momento! Rebeca Andrade recebe prêmios em dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, cada vez que se classifica em algum pódio das Olimpíadas de Paris. Até o momento, a atleta conquistou 826 mil reais. Somente pela medalha de ouro, a ginasta receberá 350 mil reais por ter tido a maior pontuação no solo da ginástica artística.

Após ter conquistado uma medalha de bronze, duas de prata e uma de ouro, a soma de todos os prêmios superou o valor de 820 mil reais. O pódio do bronze, com a equipe de ginástica do Brasil, rendeu 280 mil reais, que foi dividido igualmente entre as cinco atletas, rendendo 56 mil reais para cada.

Até o momento, Rebeca Andrade é a atleta que mais recebeu medalhas durante as Olimpíadas de Paris, com cinco delas conquistadas. Uau!