Novelas do SBT não podem prescindir da colaboração de autores experientes

No mundo encantado das novelas, em muitos momentos e por diferentes motivos, foi necessário pedir socorro de outros autores com o trabalho em pleno voo.

Ninguém está livre de um problema, desde saúde, audiência, rumo de trama... Recentemente, inclusive, Ricardo Linhares deu um apoio importante a Gustavo Reiz em “Fuzuê” e as coisas, de um determinado momento em diante, se acertaram positivamente.

Além do Linhares, tido como principal socorrista, isso já aconteceu com muitos deles, bastante conhecidos e em diferentes ocasiões, como Glória Perez, Cassiano Gabus Mendes, Janete Clair, Mário Prata e tantos outros.

A ajuda de um ao outro deve ser senão exaltada, mas necessária e nunca vista como um sinal de fracasso. Tudo isso para chegar ao SBT e se entender como imprescindível, no atual instante, convocar alguém com suficiente rodagem para acompanhar ou até mesmo colaborar com Iris Abravanel nos roteiros de suas novelas.

“Caverna Encantada” agora, ainda em início de exibição, está precisando muito de uma importante contribuição, para que não se repitam os mesmos enganos da sua antecessora, “A Infância de Romeu e Julieta”.

E com o detalhe de que há muitos bons nomes disponíveis no mercado. Só é necessário dar o primeiro passo.

Essa experiência do SBT em também exibir a sua novela entre o “Tá na Hora” e “SBT Brasil” tem chances de ser bem-sucedida.

Pelo menos está num horário mais acessível ao seu público- alvo.

Difícil saber quais as pretensões do SBT quanto a sua teledramaturgia, mas a iniciativa de colocar a sua novela infantojuvenil em um horário mais adequado e ainda que no momento mantendo o outro, poderá ser útil no futuro.

E quem sabe não experimentar, daqui a algum tempo, uma produção para o público adulto.

Fábio Assunção encerrou a temporada do espetáculo “Férias”, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, e segue agora para Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto, entre outras cidades.

O ator, como se sabe, estará em “Mania de Você”, a substituta de “Renascer”.

Virginia Fonseca já encerrou seus trabalhos nos estúdios do SBT em São Paulo e deixou vários programas de frente, antes de entrar em licença-maternidade.

Porém, emissora e apresentadora não descartam duas gravações especiais, em setembro, na casa da artista em Goiânia.

Benjamin Back, uma das vozes mais potentes do jornalismo esportivo e apresentador do “É Tudo Nosso” do SBT, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas” no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Ao vivo, às 18h, já avisando que o Benja não foge de dividida.

Em estúdio, prosseguem as gravações da série “Reis – A Emboscada”, com direção de Rudi Lagemann.

Importante recordar que na madrugada do último sábado, houve um princípio de incêndio em uma parte da cidade cenográfica, que integra o conjunto de estúdios da Seriella no Rio.

Tem quem jure, de pés juntos, que já foram muito melhores as relações do Danilo Gentili com o SBT.

O seu programa, “The Noite”, vai para o 11º ano de exibição, exatamente igual ao da estreia em 10 de março de 2014. Não há, segundo dizem, investimentos ou possibilidades de mudar qualquer coisa.

O SBT impôs um processo de reestruturação, sem data para terminar. Entre profissionais conhecidos ou não, baixas continuam acontecendo e também cortes de horas extras e custos.

Segundo o pessoal de lá, está se pagando assim a “conta dos novos programas”.

O incidente de sábado, nas instalações da Seriella, foi rapidamente combatido pela sua brigada de incêndio com o auxílio Corpo de Bombeiros.

Sem vítimas. O prejuízo foi apenas material.

A cantora Lucy Alves já se tornou uma espécie de “sócia” das novelas da Globo e coloca mais uma no currículo: “Renascer”. Em breve ela começa a aparecer como a misteriosa sanfoneira Lilith, que toca na noite em Ilhéus, e conhecerá Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater).

Personagem inédita do remake e com estreia no dia 12.

· O SBT, até para não ser surpreendido, tem renovado o domínio de marcas, como Beleza Renovada, Fantasia e Hot Hot Hot...

· ... Isso também devido ao fato que esses produtos estarão na programação da plataforma de streaming +SBT.

· O quadro “Batalha do Lipsync” volta ao “Domingão com Huck” dia 18.

· Como parte das comemorações dos seus 19 anos no ar, o “Hoje em Dia” estreia nesta quarta-feira o quadro “Batalha das Receitas”...

· ... Trata-se de uma competição gastronômica, apresentada por Renata Alves e Guga Rocha, e contará com a participação de um chef especialista convidado a cada episódio.

· O espetáculo “Luiz Gama – Uma Voz Pela Liberdade”, com Deo Garcez e Soraia Arnoni, terá apresentações no Teatro Nova Iguaçu Petrobrás, Rio, a partir do dia 18.

· A TV Cultura, nesta quinta-feira, à meia-noite, em celebração dos seus 55 anos, reapresenta um especial com a última entrevista concedida pela escritora Clarice Lispector ao repórter Júlio Lerner, em 1977...

· ... Depois da gravação, Clarice pediu que o bate-papo só fosse ao ar após a sua morte, que ocorreu 10 meses depois, em dezembro do mesmo ano.

· Vez ou outra os roteiristas norte-americanos também costumam surpreender negativamente...

· ... O último episódio da segunda temporada de “A Casa do Dragão” foi um desses casos. Convite ao sono.

Segundo a Connectmix, empresa de monitoramento de fonogramas, que permite que artistas e empresários acompanhem em tempo real onde e quando suas músicas estão sendo tocadas nas rádios, Simone Mendes aparece em primeiro lugar no Top 10 de julho.

O título é “Dois Tristes”, música e letra dela.

